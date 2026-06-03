La coop di Cagliari gestirà il Garau per cinque anni 

Dopo la riapertura e il periodo di gestione provvisoria, il teatro Garau volta pagina. Sarà la cooperativa Teatro di Sardegna di Cagliari a guidare la struttura di via Parpaglia nei prossimi cinque anni, grazie all’affidamento approvato dalla Giunta attraverso la formula del partenariato pubblico-privato. L’intesa copre il periodo 2026-2030 e punta a dare continuità all’attività del teatro, con una programmazione stabile e un progetto di valorizzazione di lungo periodo.

Il gestore dovrà occuparsi delle spese ordinarie, della manutenzione e dell’organizzazione delle attività garantendo anche la disponibilità gratuita della struttura al Comune per almeno 20 serate all’anno dedicate alle iniziative istituzionali. «Con questa scelta garantiamo al teatro una prospettiva gestionale stabile e una programmazione culturale di qualità per i prossimi cinque anni» afferma il sindaco Massimiliano Sanna. «Vogliamo che il teatro sia sempre più un punto di riferimento per la vita culturale di Oristano, capace di attrarre pubblico e produzioni di livello e, allo stesso tempo, di valorizzare le nostre tradizioni e la figura di Antonio Garau». Per l’assessore alla Cultura Simone Prevete la proposta scelta coniuga «qualità artistica, sostenibilità gestionale e radicamento nel territorio». ( m. g. )

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