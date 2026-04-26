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Burcei.
27 aprile 2026 alle 00:21

La Confraternita della Misericordia festeggia il 30° compleanno 

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Festa ieri a Burcei per i trent’anni di fondazione della Confraternità della Misericordia che, da subito, ha avuto e continua ad avere un grande ruolo nel soccorso in stretta relazione col 118. La festa è iniziata con la celebrazione della messa officiata dal parroco don Cristian Pisu e da don Roberto Atzori, parroco di Burcei quando, trent’anni fa, fu istituita la Confraternita. Una mattinata anche di commozione, con la messa e la processione col simulacro della Madonna di Bonaria, patrona della stessa Confraternita della Misericordia. Presente il sindaco Simone Monni.

In trent’anni, di soci, ne sono passati davvero tanti. Oggi la Confraternita può contare su diverse decine di iscritti operativi con a disposizione la sede di via Progresso, due ambulanze e un Doblò. Il servizio viene assicurato giorno e notte, h 24, con richieste di intervento in paese e sul territorio. Il governatore è Diego Atzeni. Il vice, Efisio Lecca. Del cosiddetto “Magistrato” fanno parte anche Adriano Campus, Antonio Monni, Valentina Cinus, Teresa Caria. Ieri sono entrate a far parte della Misericordia Lorenza Frigau, Martina Lecca e Stefania Concas.

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