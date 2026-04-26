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27 aprile 2026 alle 00:22

Buoi per Sant’Efisio, oggi il verdetto 

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Tutti con il fiato sospeso, in attesa del verdetto sui buoi. Potranno sfilare lungo le strade cittadine per la 370esima edizione della Festa di Sant’Efisio?

La decisione sarebbe dovuta arrivare nei giorni scorsi, ma Asl e Regione hanno preso tempo perché soltanto oggi si conoscerà l’esito dei test sierologici sulla dermatite bovina, in base ai quali si deciderà sulla quarantena o meno degli animali.

A pochi giorni dalla manifestazione crescono l’ansia e la preoccupazione soprattutto all’interno dell’Arciconfraternita del Gonfalone che, se ci fosse il divieto della movimentazione dei bovini, dovrebbe adottare un’altra soluzione.

Si è giù discusso dell’eventuale trasporto del simulacro su un furgoncino (come avvenuto nell’anno del Covid), oppure a spalla su una portantina durante la prima parte del pellegrinaggio, fino a Capoterra. In ogni casi bisogna organizzarsi e avere le necessarie autorizzazioni, il tempo è veramente pochissimo.

Ovviamente si spera in un via libera, oppure in una deroga ad hoc, per la quale gli organizzatori hanno già fornito una serie di garanzie sulla provenienza dei buoi, che non sarebbero originari delle zone dove sono scoppiati i focolai della malattia.

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