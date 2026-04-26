I leader occidentali uniti: «No alla violenza politica» 

Vicinanza e solidarietà a Donald e Melania Trump: i leader europei e mondiali si uniscono per dire che violenza e odio politico non hanno spazio nella democrazia. «Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione», incalza Giorgia Meloni: «La difesa della civiltà del confronto – aggiunge – deve restare l’argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni».

Le autorità europee

Sulla stessa linea i vertici dell’Unione europea, con la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen si è detta sollevata nel sapere che i Trump stiano bene, aggiungendo che «la violenza non può mai avere posto in politica». Anche l’Alto Rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sembrano lasciarsi alle spalle il durissimo braccio di ferro tra Europa e Stati Uniti degli ultimi mesi.

Per il segretario generale della Nato, Mark Rutte, l’accaduto rappresenta «un attacco alle nostre società libere e aperte».

Il premier britannico, Keir Starmer — i cui rapporti con Trump hanno portato le relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti ai minimi di sempre — si è detto «scioccato» dal grave fallito attentato. Anche il presidente francese, Emmanuel Macron, messe da parte le critiche, ha definito l’attacco «inaccettabile», mentre per il cancelliere tedesco Friedrich Merz «la violenza non ha posto in una democrazia».

Sanchez: «Pace»

Solidarietà anche da Pedro Sanchez, la voce europea più intransigente nei confronti delle politiche trumpiane e che solo pochi giorni fa ha dovuto difendere il suo Paese dall’ipotesi di una cacciata di Madrid dalla Nato: «L’umanità potrà progredire solo attraverso la democrazia, la convivenza e la pace», ha affermato.

Orban e Netanyahu

Messaggi di grande vicinanza dai leader più vicini al presidente Usa, come il premier uscente dell’Ungheria, Viktor Orban, e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

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