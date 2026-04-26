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Calcio
27 aprile 2026 alle 00:22

Il Cagliari a caccia di punti salvezza 

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Dopo la sconfitta di San Siro con l’Inter, il Cagliari torna in campo oggi nel posticipo della quintultima giornata di Serie A contro l’Atalanta. Il fischio d’inizio alla Unipol Domus è fissato per le 18.30. Una sfida che può rivelarsi decisiva per la squadra di Pisacane: in caso di successo, può allungare a +8 sulla zona retrocessione. A guidare l’attacco sarà sempre Esposito (foto Ansa), capocannoniere con sei reti. A sua volta, la formazione bergamasca arriva nell’Isola ancora scossa dopo l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia e deve vincere se vuole restare in scia al treno che porta in Europa.

alle pagine 34, 35

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