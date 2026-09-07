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Mondiali di basket.
08 settembre 2026 alle 00:34

La Cina punisce una stanca Italia 

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Berlino. Le finaliste uscenti della Cina battono l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di basket di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre, da terze, sfideranno domani l'Australia - seconda nel gruppo C - negli spareggi per accedere ai quarti di finale, che sarebbero contro la Spagna. Nell’altro match del girone, gli Stati Uniti hanno travolto la Repubblica Ceca per 105-64. Gli altri spareggi sono Cina-Portorico, Ungheria-Giappone e Germania Corea del Sud.

La partita

Per la squadra di Capobianco, che paga fisicamente e mentalmente l'impresa sfiorata con gli Usa 24 ore prima e non è mai veramente in partita, la miglior marcatrice è Matilde Villa con 15 punti, seguita da Cecilia Zandalasini a quota 12. La nazionale di Pechino, forte delle sue due lunghe (Zhang Ziyu, diciannovenne di 2 metri e 23, la più alta di sempre a calcare il parquet di un Mondiale e Han Xu, 2 metri e 08, giocatrice Wnba), trova subito un ampio margine, con il primo quarto che si chiude 23-7 in suo favore. Il massimo vantaggio è sul 46-21 a inizio terzo periodo, poi le azzurre tornano in partita ricucendo fino al -12. Nell'ultimo quarto, però, le cinesi si riportano a distanza di sicurezza e sigillano la gara. «MI aspettavo un calo dopo la partita contro gli Usa? No, decisamente», l’opinione di Capobianco, a fine gara. «Non avevamo energia, ma aver giocato un giorno prima a un Mondiale non è una scusa», ha detto la capitana azzurra Olbis Andre.

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