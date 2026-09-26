SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Cimitero.
27 settembre 2026 alle 00:35

La chiesetta torna a splendere 

San Pietro di Ponte riapre dopo il lungo restauro: «Una meraviglia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gabriella Loche, 72 anni, è ferma davanti al portone ancora sbarrato e quasi non trattiene l’emozione. «Ricordo questa chiesa chiusa e in brutte condizioni, vederla così oggi fa bene al cuore», dice. «È stato fatto un grande lavoro di restauro, fedele all’originale che non ha stravolto il sito». Uno stupore il suo, condiviso dalle tantissime persone che ieri mattina hanno voluto visitare la chiesetta di San Pietro di Ponte, all’interno del cimitero comunale, appena rimessa a nuovo e riaperta al pubblico.

La riapertura

L’occasione giusta sono le Giornate europee del patrimonio con Soprintendenza, Comune, Studio Dmc Architetti e impresa Ceiet che hanno accompagnato i visitatori alla scoperta di questo piccolo gioiello incastonato all’interno della parte più antica del camposanto.Al taglio del nastro, assieme ai rappresentanti della Soprintendenza, c’erano il sindaco Graziano Milia e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «È una bella giornata», ha detto Milia. «Non posso fare altro che ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per far rinascere questa chiesa: dall’assessorato, al direttore ai Lavori, fino alla Soprintendenza». Conti ha aggiunto: «San Pietro di Ponte necessitava di un intervento, dalla roccia ammalorata ai problemi che sono stati riscontati anche all’interno. E adesso siamo qui davanti al lavoro finito».

Il tour nella storia

In questa prima giornata di apertura i visitatori sono stati tantissimi, attenti alle spiegazioni delle guide. Tra questi Efisio Deiana 90 anni: «Conosco questa chiesa da sempre», ricorda, «a casa ho anche un libro. Era in brutte condizioni e sempre chiusa, adesso mi sembra bellissima. Speriamo che la lasciano fruibile e che si possa entrare sempre tutte le volte che il cimitero è aperto».

Le origini della chiesetta di San Pietro di Ponte risalgono alla fine del XIII secolo, inserita alla fine dell’Ottocento nel contesto del cimitero monumentale. L’intervento di recupero è stato realizzato con risorse dell’amministrazione comunale e con il cofinanziamento del Ministero della Cultura, per un totale di 235mila euro. Un restauro completo che ha interessato sia la parte interna, con i lavori eseguiti sulla pavimentazione e sugli intonachi, sia quella esterna, con il rifacimento totale della copertura e del prospetto frontale, compreso il campanile a vela e le formelle che un tempo contenevano le ceramiche colorate.

I luoghi di culto

Il recupero di San Pietro di Ponte si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dei luoghi di culto avviato dall’amministrazione comunale, partendo da Sant’Agata e dall’adiacente Convento dei Cappuccini e proseguendo con San Benedetto, San Giovanni Evangelista, Santa Maria degli Angeli, Santo Stefano e Sant’Andrea.

Proprio la chiesetta di San Benedetto è stata oggetto di un completo restyling anche in questo caso senza stravolgere l’aspetto originario.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Storie di Sport

«Noi, dal convento al campo di calcio»

l Daga, Ragas
L’emergenza

Benzina e diesel, nell’Isola corsa senza limiti ai rincari

Da domani il tetto fissato da Eni ma regna l’incertezza: «Occorre capire come reagiranno gli altri operatori» 
Massimiliano Rais
L’assemblea.

Forza Italia: un piano per l’Isola

Mario Tasca
Intervista

«Il cantiere della metro chiuderà entro il 2027 Nuovi servizi per i turisti»

Mocci (Arst): a Cagliari diminuirà il traffico Mezzi elettrici e a idrogeno per la flotta 
Massimiliano Rais RIPRODUZIONE RISERVATA
La festa

La rivincita delle Bonacatu

A Bonarcado il raduno delle donne che portano il nome della Vergine 
Mariella Careddu
La storia

Dalla “casa famiglia” alle vittorie sul ring: «Io paura non ne ho»

Valentina e l’amore per il pugilato «Da bimba le suore erano le nonne» 
Giorgia Daga
L’anniversario

La Certosa, il ricordo di Berlusconi

Figli e amici stretti lo ricorderanno a Porto Rotondo, poi l’addio alla villa 
Andrea Busia
Il giallo di Torino

Un festino di droga finito nel sangue

Crack e Lsd consumati per giorni nella casa della professoressa di Rieti 