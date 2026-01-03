VaiOnline
Dolianova.
03 gennaio 2026 alle 01:02

«La Casa di comunità entro il 2026» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sanità e strade. Sono le priorità del Comune di Dolianova per il 2026. Il sindaco Ivan Piras annuncia la fine dei lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio entro la fine del 2026 mentre a breve partiranno gli interventi di sistemazione della viabilità urbana. Due buone notizie che, però, suscitano perplessità tra le fila della minoranza soprattutto sulla tempistica degli interventi. «Si vede che le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale si avvicinano», dice il capogruppo di opposizione Andrea Stocchino, «la campagna elettorale è già iniziata, speriamo che non si tratti dei soliti annunci».

Il cronoprogramma

Sulle cose da fare, il sindaco sembra invece non aver dubbi: «La riqualificazione del Poliambulatorio prosegue nel pieno rispetto del cronoprogramma», ha detto Piras tracciando il bilancio di fine anno. «La nuova struttura sarà una vera e propria Casa della Comunità, capace di avvicinare i servizi sanitari a un bacino di circa 15mila cittadini del Parteolla. Si tratta di un risultato tutt’altro che scontato, viste le difficoltà che si registrano ovunque. Il traguardo è finalmente a portata di mano grazie alla nostra determinazione e al fatto che il nostro territorio in Regione rappresenti una voce presente, attenta e propositiva».

Botta e risposta

Affermazioni che non convincono la minoranza: «Le cose evidentemente sono cambiate», rimarca Andrea Stocchino, «si era prima parlato di una conclusione dei lavori entro marzo, poi si è approvata una variante al progetto. La speranza per tutti è che i lavori vengano conclusi al più presto. Avevano annunciato un ampliamento dei servizi sanitari che per ora sono stati invece trasferiti a Sinnai. La prima cosa da fare è riportarli a Dolianova». Dubbi anche sulle tempistiche per i lavori nelle strade. Il Comune ha ricevuto nei mesi scorsi 1,5 milioni di euro dalla Regione per la riqualificazione della viabilità urbana. «Subito dopo l’Epifania partiranno i lavori per la posa del nuovo asfalto in ventisette vie», conferma il sindaco, «per il resto abbiamo un bilancio in ordine in grado di garantire stabilmente servizi come l’assistenza domiciliare, l’asilo nido, la pre-accoglienza e il doposcuola, la ludoteca e la biblioteca». «Anche a Dolianova, come ovunque, si asfaltano le strade in prossimità delle elezioni nonostante i soldi siano in cassa da mesi», replica Stocchino. «Credo che il miglior risultato auspicabile per il paese nel 2026 sia cambiare amministrazione». Un inizio d’anno scoppiettante per la politica cittadina, il preludio a una campagna elettorale senza esclusione di colpi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 