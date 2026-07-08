Kooij sprinta a Pau Test sul Tourmalet 

Pau. Prima vera volata e prima vittoria al Tour de France per l'olandese Olav Kooij che si aggiudica la quinta tappa al termine dei 158 km della Lannemezan-Pau. Il corridore della della Decathlon ha battuto di pochissimo Max Kanter (Astana) e Tim Merlier (Quick-Step) in una delle frazioni con meno dislivello (1600 metri) di quest'edizione della Grande Boucle, fatta apposta per velocisti e non per uomini di classifica. Quinto Jasper Philpsen (Alpecin-Premier Tech), settimo Mads Pedersen (Lidl-Trek), che si tiene stretta la sua maglia verde.

Non cambia la generale: in maglia gialla resta il norvegese Torstein Træen della Uno-X Mobility. Protagonista nei primi 144 km era stato Baptiste Veistroffer, della Lotto-Intermarché, in fuga solitaria per praticamente il 90% della tappa ma ripreso nel momento più importante. Il 26enne francese, specialista negli attacchi da lontano (13ª fuga della sua stagione) è arrivato a guadagnare fino a 3'20" sul gruppo trainato sempre da Soudal Quick-Step e Alpecin-Premier Tech, venendo ripreso a 14 km dall'arrivo. Il finale è stato condizionato anche da una caduta che ha messo fuori gioco soprattutto i compagni di Tim Merlier. Nella volata finale, a prendere il comando è la XDS Astana, con Aaron Gate e Mike Teunissen che lanciano Kanter, il quale però non può nulla contro lo strapotere sul traguardo di Kooij. Inevitabile parlare di classifica immutata, e non cambiano né il leader, che resta Træen, né i distacchi, con Pogacar-Vingegaard sempre appaiati a inseguire a 7'53” dal norvegese che ha 28” su Sean Quinn e 3’50” su mathias Vacek.

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