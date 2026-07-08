VaiOnline
Ciclismo.
09 luglio 2026 alle 01:03

Kooij sprinta a Pau Test sul Tourmalet 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pau. Prima vera volata e prima vittoria al Tour de France per l'olandese Olav Kooij che si aggiudica la quinta tappa al termine dei 158 km della Lannemezan-Pau. Il corridore della della Decathlon ha battuto di pochissimo Max Kanter (Astana) e Tim Merlier (Quick-Step) in una delle frazioni con meno dislivello (1600 metri) di quest'edizione della Grande Boucle, fatta apposta per velocisti e non per uomini di classifica. Quinto Jasper Philpsen (Alpecin-Premier Tech), settimo Mads Pedersen (Lidl-Trek), che si tiene stretta la sua maglia verde.

Non cambia la generale: in maglia gialla resta il norvegese Torstein Træen della Uno-X Mobility. Protagonista nei primi 144 km era stato Baptiste Veistroffer, della Lotto-Intermarché, in fuga solitaria per praticamente il 90% della tappa ma ripreso nel momento più importante. Il 26enne francese, specialista negli attacchi da lontano (13ª fuga della sua stagione) è arrivato a guadagnare fino a 3'20" sul gruppo trainato sempre da Soudal Quick-Step e Alpecin-Premier Tech, venendo ripreso a 14 km dall'arrivo. Il finale è stato condizionato anche da una caduta che ha messo fuori gioco soprattutto i compagni di Tim Merlier. Nella volata finale, a prendere il comando è la XDS Astana, con Aaron Gate e Mike Teunissen che lanciano Kanter, il quale però non può nulla contro lo strapotere sul traguardo di Kooij. Inevitabile parlare di classifica immutata, e non cambiano né il leader, che resta Træen, né i distacchi, con Pogacar-Vingegaard sempre appaiati a inseguire a 7'53” dal norvegese che ha 28” su Sean Quinn e 3’50” su mathias Vacek.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Tornano i raid in Iran «Chiuderemo Hormuz»

Gli ultimi attacchi Usa ordinati nella notte E Teheran abbatte un drone americano 
Sanità

«Un solo medico per il Centro trasfusionale»

Nuoro, il dg dell’Asl Trotta convoca una riunione sul caso 
Fabio Ledda
Oristano.

«Pronto soccorso allo stremo»

Valeria Pinna
Il lieto fine.

Partorisce sull’elicottero del 118

Andrea Busia
L’emergenza

Inferno di fuoco alle porte di Cagliari

Devastante rogo tra Selargius e Monserrato: famiglie evacuate, 387 chiusa per ore 
Raffaele Serreli
Andrea Mascia è un ex comandante Meridiana

«I voli da Cagliari a Olbia e Alghero poco utili e costosi»

Per ora semivuoti gli Atr di Aeroitalia utilizzati nei due collegamenti interni 
Andrea Artizzu
Regione

Continuità, in arrivo le prime sanzioni

Tra le violazioni dei vettori la mancata attivazione di voli aggiuntivi nei tempi previsti 
Il caso

Truffa, arrestato Adinolfi: «Socialmente pericoloso»

La Finanza: evasione fiscale e decine di raggiri dietro “Scommessa collettiva” 