Kingstone si trasferisce in Svizzera 

In Italia la sessione estiva del mercato si è chiusa martedì alle 20, in altri Paesi, tuttavia, resta ancora aperta per qualche giorno e questo ha permesso al Cagliari di perfezionare ieri la cessione di Kingstone Mutandwa. L’attaccante zambiano - protagonista la scorsa stagione in Austria con la maglia del Ried - si trasferisce stavolta in Svizzera, giocherà con il Servette. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo, tuttavia, al raggiungimento di determinati obiettivi. C’è stato un momento in cui sembrava destinato a restare nell’Isola, poi il club rossoblù, d’accordo con il giocatore, ha optato per un altro prestito.

Verso Cagliari-Lecce

Tra Coppa Italia e campionato. Quattro giorni dopo il match di stasera con il Verona è in programma lo scontro diretto con il Lecce, sempre alla Unipol Domus, con fischio d’inizio alle 18.30. A dirigerlo sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, che arbitrò il 4-1 alla Domus di gennaio 2025. Verrà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo (Orvieto) e Francesco Luciani (Milano), quarto ufficiale Francesco Fourneau (Roma 1). Al Var Marco Piccinini (Forlì) e assistente Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo).

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