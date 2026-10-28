Jerzu nei quarti, Selargius a casa  

Cannonau Jerzu
2
Selargius 0
Cannonau Jerzu
(4-2-3-1)
: Ba, Serra, Carta, Abriatta, Demurtas (15’ st Lai); Deiana (37’ st Pischedda), Rarinca; Biolchini (34’ st Pilloni), Erriu (32’ st Lotto), Contu; Sirigu (10’ st Furcas). In panchina Ganadu. Allenatore Corda.
Selargius (4-3-3) : Congera, Cau (46’ st Sotgiu), Raggiu, Spina, Alvarez; Palazzo (12’ st Caboni), Vacca (36’ st Maggi), Gargiulo; Saba, Pibiri (15’ st Biancu), Massoni. In panchina Stevelli. Allenatore Prastaro.
Arbitro : Caddeo di Cagliari.
Reti : nel primo tempo, 28’ Rarinca; nella ripresa, 39’ Pilloni.
Note : espulso Caboni.
Il Cannonau piega (2-0) ed elimina il Selargius capolista. A sbloccarla, al 28’, Rarinca, poi nella ripresa il baby 2010 Pilloni firma il raddoppio. (ro. se.)
RIPRODUZIONE RISERVATA