jerzu e Castiadas, polveri bagnate 

Cannonau Jerzu 0
Castiadas 0
C. Jerzu (3-4-2-1) : Ganadu, Lai, Deiana, Vargiu (42’ st Carta); Sirigu (15’ st D. Muceli), Ferrareis, Orrù, Atzori; Erriu (19’ st Furcas), A. Serra (32’ st Contu); Pascual. In panchina Ba, Mancuso, F. Serra, S. Muceli. Allenatore Corda.
Castiadas (4-3-3) : Aramu, Zucca (1’ st Buffolin), Mantega, G. Marci, M. Melis; S. Melis, Usai (19’ st Sanna), A. Marci; Matta (5’ st Poma), Caboni (30’ st Grinbaum), Carboni (25’ st Patteri). In panchina Moro, Pisu, Cambarau. Allenatore Rais.
Arbitro : Palmeri di Cagliari.
Jerzu. Pari a reti bianche al Teccodì tra Cannonau e Castiadas. (ro. se.)
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