italia terza, orro felice: «C’è la giusta mentalità» 

Una medaglia fa sempre sorridere, ma il bronzo conquistato in Nations League non brilla di certo agli occhi delle ragazze di Julio Velasco. A Macao, l'Italia puntava a difendere il titolo vinto nelle ultime due edizioni e invece si è ritrovata a sfidare, battendola, la Cina nella finalina prima di assistere da lontano al match per l'oro che la Turchia di Daniele Santarelli ha fatto suo (3-1) sul Brasile, la “bestia nera” che ha stoppato in semifinale il suo cammino ma che a sua volta non ha binfranto il tabù (5 finali perse su 5).

Il bilancio

Quello di sabato è stato un ko più che onorevole, «arrivato solo al tie break», sottolinea Velasco non senza ammettere che è stato frutto di una partita in generale non all'altezza dell'abituale livello di gioco, ritrovato in parte oggi contro le cinesi, peraltro molto meno sfidanti rispetto alle sudamericane. C'è stato il riscatto, comunque, testimoniato dai numeri del match, vinto 3-1 col punteggio di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13), dopo il primo vero passo falso delle azzurre negli ultimi due anni. «Sono felice di come abbiamo reagito e vinto. Sono felice per le ragazze», ha commentato Velasco, «perché era importante chiudere questa Nations League con un sorriso, dopo 24 giorni lontani da casa. Di questo sono molto orgoglioso del gruppo, e ieri dopo la sconfitta l'ho detto alle ragazze perché non hanno mai mollato. Secondo il ct, «torniamo in Italia con un bilancio molto positivo e c'è una base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Sabato non abbiamo giocato benissimo, lo sanno anche loro, ma anche nella partita persa con il Brasile non abbiamo mai mollato».

Verso gli Europei

L'Italia prepara l'assalto al titolo continentale e la piccola delusione di Macao sarà un incentivo in più. Così la pensa Alessia Orro. «È sbagliato pensare che si possa sempre vincere, a maggior ragione dopo due anni come quelli che ci siamo lasciate alle spalle, la batosta prima o poi doveva arrivare. Credo che sia da sottolineare come siamo riuscite a venire fuori, anche stasera, dai momenti difficili e dimostrato la mentalità di questo gruppo di ripartire più forte di prima».

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