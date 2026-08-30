Italia contro bulgaria oggi negli ottavi a brno 

E adesso si fa sul serio. Agli Europei Femminili di pallavolo 2026, l’Italia comincia la fase a eliminazione diretta affrontando la Bulgaria. Ieri le azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche e mondiali in carica, hanno svolto l’ultimo allenamento a Brno, dove disputano la prima partita dopo le cinque disputate a Giterborg per la Pool D. Una seduta utile a mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della sfida del Padiglione P del Brno Exhibition Centre cche alle 16 (diretta tv Rai2, Sky Sport, Dazn), vale l’accesso ai quarti di finale. Dopo cinque vittorie in altrettante partite e un solo set concesso (alla Francia, ieri eliminata per 3-0 dalla Grecia) le azzurre non vogliono certo fermarsi. Le bulgare invece erano nella Pool B proprio a Brno, chiusa al quarto posto con due vittorie e tre sconfitte e affrontano l’Italia per la 52ª volta: sono indietro per 31-20 ma nei 10 precedenti agli Europei hanno vinto sei volte. L’ultimo confronto tra Italia e Bulgaria agli Europei risale alla fase a gironi dell’edizione 2023, quando a Monza le azzurre vinsero 3-0.

Parla Alessia Orro

La palleggiatrice di Narbolia, Alessia Orro, è pronta: «Ci aspetta una bella partita. Finalmente iniziano le gare da dentro o fuori e giochiamo contro la Bulgaria, una squadra che può metterci in difficoltà, che difende tanto e che mura e tocca molti palloni a muro. Dovremo avere la massima concentrazione per imporre fin da subito il nostro gioco. Le sensazioni sono positive, stiamo lavorando, ci stiamo allenando bene in palestra e stiamo provando le ultime cose. Mi aspetto una bella partita», dice al dito della Fipav. Sale la pressione: «Sto vivendo questo momento come tutti gli altri che ho vissuto in situazioni del genere. Sappiamo di avere tanta responsabilità, ma questo sicuramente non ci spaventa. Siamo una squadra che sa giocare con determinate pressioni e quindi mi aspetto che la squadra abbia i nervi saldi».

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