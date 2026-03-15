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Sinnai.
16 marzo 2026 alle 00:55

“Is pariglias” incantano il pubblico 

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Dopo le prime due domeniche dedicate alla sfilata di maschere e carri allegorici e alla rappresentazione de “Is cerbus”, il “Carnevale sinnaese” si è concluso ieri con altri due attesissimi appuntamenti: la Pentolaccia, con cavalieri e amazzoni in sella ai cavalli che hanno abbattuto con un bastone le pentole sospese ad alcuni metri di altezza, e Is pariglias, le spericolate acrobazie di cavalieri e amazzoni in sella ai loro destrieri. I pariglianti ospiti sono arrivati da Castiadas, Padru, Fonni e Sedilo.

La gestione delle manifestazione è stata affidata dal Comune alla Pro loco. L’ingresso del Carnevale di Sinnai nel cartellone regionale voluto dall’assessore regionale al Turismo, ha rappresentato un riconoscimento importante per il Carnevale sinnaese che è parte integrante della identità culturale locale. «Su Cranovali Sinniesu», hanno detto la sindaca Barbara Pusceddu e gli assessori Cristiano Spina e Alessio Serra, «non è soltanto una festa: è storia, memoria collettiva e partecipazione popolare, tramandata da generazioni come certificato da importanti documenti». ( r.s. )

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