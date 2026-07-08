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09 luglio 2026 alle 01:04

Ira Egitto sull’arbitro: «Argentina aiutata» 

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Non si placano le proteste dell’Egitto per la partita con l’Argentina. La federazione ha chiesto alla Fifa di escludere l’arbitro francese François Letexier dal resto dei Mondiali, accusato di «errori arbitrali flagranti». Hany Abou Rida, presidente della federazione, ha parlato di «applicazione di un doppio standard che ha portato alla sconfitta della nazionale» (fra gol annullato e azione del definitivo 3-2) e di «discriminazione verso l’Egitto». «Derubati in pieno giorno», scrive il principale quotidiano egiziano, Al Ahram, che riporta le dure parole del ct Hossam Hassan. «Non è giusto, non so perché ci abbiano annullato il gol di Ziko». Quest’ultimo non ha nascosto la delusione: «Le decisioni arbitrali sono state contro di noi». In Argentina, invece, l’eroe è sempre Messi: «Non potevamo uscire così», ha affermato.

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