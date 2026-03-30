Investita da un’auto, grave una 62enne  

Una 62enne di Assemini è ricoverata al Brotzu in prognosi riservata: conseguenze del grave investimento avvenuto ieri, a fine mattinata, in via Po. La donna, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale intervenuti per effettuare i rilievi, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’auto proveniente da piazza Sant’Avendrace. L’impatto è stato particolarmente violento. Immediata la chiamata al 118 e l’arrivo di un’ambulanza: la 62enne è stata accompagnata d’urgenza in ospedale con assegnato un codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Il conducente della vettura, un 46enne cagliaritano, si è fermato subito. I poliziotti della Municipale hanno svolto tutti gli accertamenti per accertare le esatte responsabilità e la dinamica dell’investimento. (m. v.)

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