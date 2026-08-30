Invasione di vespe  asiatiche  

Allarme vespe asiatiche a Dolianova. Una colonia del pericoloso insetto si è insediata tra i carrubi di via Pertini, vicino al campo sportivo e al cimitero di Sant’Elena. Una segnalazione è stata inviata alla polizia locale e si attende l’intervento delle squadre antinsetti della Provincia. Gli alberi dove le vespe hanno costruito i nidi sono a ridosso di un complesso residenziale. La zona, soprattutto la sera, è frequentata da giovani che sostano lungo il viale alberato.

Non è la prima volta che a Dolianova è segnalata la presenza della vespa orientalis. In ottobre si era reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco nel piazzale del supermercato di via Zuddas, dove gli insetti avevano invaso un’aiuola. A Serdiana, l’allarme era invece scattato per la presenza delle vespe in aree pubbliche e private. È la conferma che l’insetto killer delle api, pericoloso anche per l’uomo, è presente in pianta stabile nel Parteolla.

RIPRODUZIONE RISERVATA