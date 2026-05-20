«Interventi attesi da decenni» 

Due imprese hanno già sollevato il sipario, la terza entrerà in scena in giugno e per cento famiglie delle case popolari questo aspetto della vita migliorerà radicalmente: Area interviene infatti con opere fondamentali di sistemazione e potenziamento energetico in tre palazzoni di via Dalmazia che hanno storicamente preteso, a ragion veduta considerata la condizione degli stabili, un’attenzione preclusa per decenni. Sono interessati quattro grandi fabbricati, dai civici 90 a 102 per un totale di 98 alloggi popolari.

«Le opere – analizza l’amministratore unico di Area Matteo Sestu - serviranno a risanare le impermeabilizzazioni, le coperture, i balconi, al rifacimento di intonaco e facciate, al cambio degli infissi: necessitavano da tempo di manutenzione e ciò consentirà una nuova vita al patrimonio e condizioni migliori per gli inquilini». Pochi anni fa aveva fatto da apripista proprio in quel rione un palazzo una cui facciata è stata rivestita interamente da pannelli fotovoltaici. Ma negli altri palazzi, abbandonati al degrado, fra pilastri ammuffiti e intonaci a pezzi, si è perso il conto degli anni di attesa: «Troppi – afferma Anna Carla Piras che risiede nel rione – sono stati eseguiti risanamenti parziali ma mai una vera e propria opera di risanamento: per molto tempo ci siamo sentiti inquilini di serie B». «L’umidità che gronda in alcuni appartamenti – rivela Maria Cristina Congiu, altra residente – stava diventando la regola, e si ponevano questioni igienico sanitarie».

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