Interpellanza dell’opposizione sulla pagina Fb di “Città futura” 

Chi scrive i testi e i commenti della pagina facebook “Città Futura”, la lista della maggioranza che ha vinto le ultime elezioni comunali? È l’interrogativo che si pongono i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Bebo Casu (primo firmatario), Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu in un’interpellanza rivolta alla presidente del Consiglio comunale Alessia Cossu e al sindaco Stefano Altea. I testi, che talvolta sono veri e propri commenti alle critiche della minoranza, sono sempre senza firma e quindi è impossibile stabilirne la paternità.

«La pagina facebook “Città futura”, sin dalla campagna elettorale promuove comunicazioni sulla volontà amministrativa del gruppo di maggioranza, ma non appaiono firme di riferimento individuali o del gruppo. Per questo motivo abbiamo presentato un’interpellanza per sapere di chi sia la paternità dei testi pubblicati nella pagina facebook “Città futura” e vogliamo sapere se i testi sono pubblicati con o senza approvazione della maggioranza».

Alle ultime Amministrative sono state presentate tre liste: Città Futura, Civico 24-29 e San Gavino al centro. Alla fine ha vinto il gruppo guidato dall’avvocato Stefano Altea. La maggioranza si presenta sempre compatta, anche se alcuni mesi fa la consigliera Emanuela Cruccu ha abbandonato il gruppo passando all’opposizione, lamentando la mancanza di collegialità e di condivisione. Nel prossimo Consiglio comunale del 17 marzo ci sarà la risposta a questa interpellanza.

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