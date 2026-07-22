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I campioni d’Italia.
23 luglio 2026 alle 00:44

Intanto Pio trascina l’Inter in Germania 

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All’Inter piace vincere facile: all’esordio nella preseason imponente goleada nerazzurra (16-0) ai danni dei dilettanti dell’SV Aasen con Pio Esposito in grande evidenza, autore di cinque gol. Una passeggiata per l’Inter di Cristian Chivu: un risultato che non deve illudere troppo i tifosi, anche considerata la modestia degli avversari.

Può essere comunque un buon segnale per la squadra che deve riprendersi dal trauma di Khalaili e quindi ancora in cerca di un laterale destro, posizione lasciata vacante da Dumfries. Il tempo passa e ancora manca una pedina fondamentale per l’equilibrio del gruppo. Si fa il nome di Djed Spence, esterno del Tottenham, ma la trattativa fatica a decollare sempre per problemi legati alle richieste considerate esose. Insomma, l’architettura della squadra non è ancora definitiva. Pio Esposito ricorda che gli obiettivi restano ambiziosi, mentre è atteso Lautaro Martinez, probabilmente non nella migliore condizione psicologica dopo la delusione del Mondiale, eroe triste di una competizione che non passerà alla storia almeno per l’Italia in cerca di un commissario tecnico. A ogni modo i sedici gol dimostrano vivacità e voglia di tornare a giocare, volontà e capacità di sperimentare schemi e strategie.

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