VaiOnline
Arbus.
24 febbraio 2026 alle 00:28

Ingurtosu, una frana cancella la piazza 

Agostino Pilia: «Duecento anni di storia sotto le macerie, inaccettabile» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pioggia, vento e frane: le case crollano e il materiale, tra pietre e terra, copre Piazza Cantina, luogo simbolo di Ingurtosu, villaggio minerario del Comune di Arbus. Lo smottamento di questi giorni ripropone la situazione di degrado e incuria in cui la località versa da troppo tempo, nell’indifferenza della Regione, proprietaria degli immobili che gestisce tramite Igea. È l’epilogo di un pericolo, reale e concreto, denunciato all’inizio del ciclone Harry dai pochi residenti, ma la voce è rimasta inascoltata.

La ferita

Il crollo risale a sabato, per fortuna senza vittime. A immortalare le immagini del disastro sono stati i proprietari delle case, di contro il silenzio delle istituzioni. Paolo Garau, l’amministratore della pagina Facebook “Per chi ama e non dimenticherà mai Ingurtosu” seguita da oltre 4 mila “seguaci”, ha pubblicato video e foto. «In quell’area –racconta Garau - non è la prima volta che le case cadono a pezzi, quest’ultima è la più triste perché segna la fine dell’anima del villaggio, dove c’erano centro commerciale, tabaccheria, macelleria, poste, caserma. A breve seguiranno gli altri immobili sopra la piazza e sotto la direzione».

Il rimpianto è generale. Interviene un ex dipendente comunale, Paolo Biancu: «Sarà colpa del ciclone o dell’assenza di manutenzione, fa male assistere impotenti al crollo della memoria storica che inesorabilmente scompare nell'incuria generale, ora anche bar, tabacchi e macelleria saranno solo un ricordo».

Piscinas

Enrico Sanna, amministratore della pagina social “Montevecchio e la Costaverde”, con 6.400 followers, commenta: «Ingurtosu è la porta di accesso alla spiaggia di Piscinas, accoglie turisti da tutto il mondo. Non si può accettare una ferita così grave». Un ex sindaco, Mondo Angius: «Il cuore pulsante di Ingurtosu, punto di incontro e supporto delle prime lotte operaie, è destinato all’oblio. Quelle pietre testimonieranno, mute, l’incapacità di tramandare un patrimonio dei nostri padri».

Il futuro

L’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani, ricorda: «A novembre abbiamo chiesto al Parco Geominerario un finanziamento di centomila euro per il Piano Particolareggiato del villaggio, indispensabile per recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Attendiamo risposta». Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia: «Duecento anni di storia sotto le macerie, inaccettabile. Per Igea potrebbe essere la spinta per una svolta, come è stato per le bonifiche». Il bando di Igea per la vendita di quelle case ai vecchi residenti? Settemila domande per l’acquisto. Poi il silenzio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 