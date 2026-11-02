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Villamar
03 novembre 2026 alle 00:22

“Ingranaggi di storie” per la lettura 

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A Villamar la lettura si mette in moto con un giro di manovella grazie a “Ingranaggi di storie”, il ciclo di laboratori artistici e di promozione della lettura curato dall’associazione culturale Lughené.

In programma nella sala polifunzionale del paese il 10, 17 e 24 novembre, alle 16.30, si rivolge a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni e prenderà il via con “Il sentiero”, una lettura accompagnata dal teatro a manovella e un laboratorio per realizzare un libro d’artista a fisarmonica; il 17 novembre l’attività “Effetti collaterali” dedicata alla creazione di un’opera in movimento; l’ultimo appuntamento, il 24 novembre, proporrà momenti di disegno collettivo.

Nata nel 2009 per iniziativa di Davide Meloni e Francesca Frongia, l’associazione Lughené promuove la lettura e la creatività dei bambini attraverso laboratori, spettacoli, mostre d’illustrazione e percorsi di esplorazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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