Incuria urbana, in arrivo maxi multe 

Muri e cornicioni pericolanti, alberi e siepi che invadono marciapiedi e strade, edifici fatiscenti e aree private lasciate nell’incuria. A Nuoro arriva l’ordinanza del sindaco che impone ai proprietari di case, terreni e aree confinanti con strade o spazi pubblici di intervenire immediatamente per eliminare situazioni di rischio per la pubblica incolumità. Il provvedimento, del 14 maggio, dopo diverse segnalazioni su fabbricati pericolanti in varie zone della città e richiama anche l’aumento degli eventi atmosferici violenti, tra nubifragi e forti raffiche di vento, che potrebbero aggravare situazioni già compromesse. L’ordinanza impone di mettere in sicurezza facciate, cornicioni e parti instabili degli edifici, chiudere accessi, porte e finestre degli immobili abbandonati per impedire intrusioni e pericoli per passanti, minori o senzatetto. Stessi obblighi anche su muri di contenimento, scarpate, ripe e recinzioni deteriorate. Sul verde privato che invade lo spazio pubblico il Comune ordina la potatura e la messa in sicurezza di alberi, rami, siepi e piante sporgenti che potrebbero creare pericoli per pedoni e automobilisti. Per chi non rispetterà l’ordinanza la multa può arrivare fino a 1.731 euro, con rischio della denuncia, e l’esecuzione del Comune con addebito ai proprietari.

RIPRODUZIONE RISERVATA