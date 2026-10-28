Incidente sull’Asse mediano, traffico paralizzato 

Mattinata da incubo per il traffico ieri mattina a causa dell’ennesimo incidente sull’Asse mediano. Lo scontro ha bloccato per oltre un’ora l’ingresso in città dalla 131 dir. Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente – avvenuto poco prima delle 8 – è rimasto coinvolto un motociclista, finito sull’asfalto poco prima dello svincolo per via dei Valenzani in direzione Poetto.

Sul posto le ambulanze del 118 per i soccorsi. Fortunatamente le condizioni dell’uomo non erano gravi. Dopo le prime cure in strada, è stato accompagnato in codice giallo in pronto soccorso. Nel punto dell’incidente sono arrivate successivamente anche due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi di rito e accertare eventuali responsabilità.

Gli agenti si sono dovuti occupare anche di gestire la viabilità. Le conseguenze peggiori dello scontro, infatti, sono state per il traffico cittadino, in un orario particolarmente complicato tra aperture degli uffici e ingresso delle scuole. Si è formata in breve tempo una lunga coda di auto arrivata fino alla 131 dir. Terminate le operazioni dei soccorsi e dei rilievi della Polizia Locale, la situazione è tornata alla normalità circa un’ora e mezzo dopo. (ro. c.)

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