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Busachi.
03 settembre 2026 alle 00:19

Incidente sulla Sp32: madre e figlia di 3 anni trasportate al Brotzu 

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Un donna in gravidanza al settimo mese e una bambina di tre anni, ieri sera intorno alle 18,15, sono rimaste ferite in un incidente stradale all’uscita del centro abitato di Busachi, lungo la strada provinciale 32. Coinvolte nello scontro frontale, avvenuto per cause ancora da accertare, una Chevrolet Matiz che procedeva in direzione Diga del Tirso e una Jeep Cherokee che andava verso Busachi. Sul posto ieri sera sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta. Le persone coinvolte sono uscite autonomamente dall'abitacolo del veicolo e sono state subito soccorse dal personale sanitario. La donna, ferita ad un braccio, e la sua bambina, per precauzione sono state trasportati all'ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso Areus. Tanto spavento da parte degli automobilisti che transitavano in quel tratto. (s. p.)

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