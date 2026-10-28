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L’omaggio.
29 ottobre 2026 alle 00:17

In Regione sala dedicata a Deiana 

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«Una persona capace di coniugare autorevolezza e umanità, fermezza nelle decisioni e attenzione alle esigenze degli altri». Con queste parole la Giunta regionale ricorda Giovanni Deiana e a lui dedica la sala riunioni della Presidenza, nel palazzo di viale Trento. Un riconoscimento al direttore generale della Presidenza, al suo lavoro al servizio della Sardegna e al segno lasciato nelle persone che lo hanno conosciuto. La Giunta esprime così la sua gratitudine e quella dell’amministrazione regionale al dirigente nuorese scomparso prematuramente nei mesi scorsi. Al centro del ricordo la competenza professionale, la cultura e la sensibilità dell’uomo, la capacità di affrontare responsabilità complesse mantenendo un’attenzione costante verso colleghi e cittadini.

«Disponibile all’ascolto, rispettoso delle diverse sensibilità e sempre pronto a offrire supporto e collaborazione, ha interpretato il ruolo di dirigente pubblico come una missione al servizio della collettività, promuovendo un clima di fiducia, partecipazione e reciproco rispetto», si legge nella delibera.

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