In piazza Yenne il Capodanno delle donne  

Non solo Giusy Ferreri. Quello che andrà in scena sul palco di piazza Yenne sarà il Capodanno delle donne: prima della cantante siciliana si esibirà Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, poi dopo la Ferreri, allo scoccare della mezzanotte, spazio allo spettacolo di Myss Keta, performer mascherata e icona contemporanea. A completare il concertone, l’artista cagliaritana Luvi e un dj set che proseguirà sino all’1.45. Dopo settimane d’attesa per questioni burocratiche anche Cagliari ha ora il suo programma ufficiale per quello che viene ribattezzato ancora una volta Capodanno diffuso, con tre palchi e tre giorni di festa.

Generi diversi

Ovviamente il clou sarà il concerto per salutare 2025 e accogliere il nuovo anno. Una proposta che abbraccia generi diversi per un Capodanno «aperto e partecipato», come evidenziano gli organizzatori. Il palco principale sarà ovviamente quello di piazza Yenne con le tre artiste nazionali, simbolo di generazioni e stili diversi. Si parte con Mimì Caruso, giovanissima vincitrice di X Factor 2024, poi a seguire Giusy Ferreri, che dal suo esordio del 2008 ad oggi, ha collezionato risultati importanti costruendo una carriera di successi e record, tra hit radiofoniche, un disco di diamante e 16 dischi di platino. A mezzanotte lo spettacolo di Myss Keta. Tre artiste, tre donne, tre prospettive in una festa al femminile: a condurre la serata ci saranno le Lucido Sottile.

Le altre piazze

I festeggiamenti per Capodanno vedranno coinvolte altre due zone della città. Piazza San Giacomo sarà il regno del rap: spazio sul palco ai talenti emergenti locali prima del live di Sgribaz, giovane rapper del collettivo “Nuova Sardegna”. Al Bastione Santa Croce invece si ballerà con i dj Jfk e dj Aste, protagonisti della scena isolana.

L’antipasto

Ma il Comune ha voluto anticipare la grande festa di Capodanno con altre iniziative già da martedì 30 dicembre, con un doppio appuntamento. Il Bastione Santa Croce ospiterà dalle 18 alle 24 il format “Croccante”, tra musica e socialità con i dj Sheldon, Raffaele Sanna, Matthew Mas, Maxime Catena e il percussionista Pablo Puddu. In piazza San Giacomo, a partire dalle 19, uno spettacolo teatrale firmato Lucido Sottile. E poi il gran finale il primo giorno di gennaio: alle 15 il Bastione Santa Croce ospiterà il giovane musicista Riccardo Mannai e la sua band, con un viaggio tra le hit italiane dagli anni ’60 a oggi. In piazza San Giacomo, dalle 16, spazio alle sonorità jazz, blues e funk con le proposte del Jazzino. (m. v.)

