24 febbraio 2026 alle 00:29

In Municipio dibattito sul referendum 

Dibattito pubblico sul referendum costituzionale a Monserrato. Un confronto organizzato per giovedì, alle 18 nella sala convegni del Municipio in piazza Maria Vergine. Per il sì alla separazione delle carriere ci saranno l’avvocato Matteo Pinna, presidente dell'Ordine degli avvocati di Cagliari, e Aldo Luchi, avvocato cassazionista; per il no l’avvocato Giovanni Dore, specialista in diritto amministrativo ed europeo, e Francesco De Giorgi, giudice del Tribunale di Cagliari. «Sarà un incontro di grande spessore tecnico e giuridico, con relatori di assoluto prestigio che rappresenteranno le diverse posizioni», l’annuncio del sindaco Tomaso Locci che invita i monserratini a partecipare. «Sarà un’importante opportunità per tutti i cittadini di approfondire una questione costituzionale di grande rilevanza, ascoltando argomentazioni qualificate da entrambe le parti». (f. l.)

