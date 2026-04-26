In fondo al pozzo di Orvieto  con una carrozzella speciale 

Orvieto. Il sogno di una 12enne si realizza al Pozzo di San Patrizio di Orvieto: nonostante la ragazzina non possa camminare, accompagnata dai volontari della Majella Sporting Team ha percorso i 248 scalini grazie a una joelette, una speciale carrozzella da fuoristrada.
L’iniziativa rientra nel progetto “Montagne senza barriere”, che promuove l’accessibilità per persone con disabilità anche in luoghi complessi.
Accolta dalle istituzioni locali, la ragazzina ha vissuto un’esperienza emozionante, culminata con il tradizionale lancio della moneta. Il padre sottolinea il valore inclusivo del gesto.
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