La Festa di Sant’Ignazio è uno degli appuntamenti più attesi e vissuti della Sardegna. In occasione dei festeggiamenti, Videolina seguirà i momenti religiosi in diretta da Laconi.

Stasera alle 17 nella chiesa parrocchiale la messa solenne sarà presieduta da Fra Gianluca Longobardi e animata dal Coro polifonico Laconese; alle 19, la solenne processione per le vie del paese a cura del Gruppo Folk Tradizioni Popolari Sant’ Ignazio da Laconi, con la partecipazione delle confraternite di Laconi, numerosi gruppi folk, cavalieri provenienti da tutta la Sardegna e le launeddas del Sinis oltre a musicisti della Sardegna. Commento di Giuliano Marongiu.