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Iglesias.
08 settembre 2026 alle 00:37

In cella per l’attentato a un ranger 

Auto bruciata: agricoltore arrestato su ordinanza di custodia cautelare 

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È stato arrestato su ordine di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Cagliari, l’agricoltore Salvatore Desogus, 44 anni, di Iglesias, sospettato di un attentato incendiario ai danni di un investigatore del Corpo forestale della Regione. L’inchiesta riguarda anche ipotesi, a vario titolo, di danneggiamenti, caccia di frodo e detenzione e porto illegale di armi.

Le immagini

L’indagine del sostituto procuratore Guido Pani è nata dall’incendio che, la notte tra il primo e il 2 gennaio 2025, aveva avvolto a Iglesias una Renault Captur parcheggiata in via Mandrolisai. Il rogo aveva danneggiano anche un’altra automobile e si era poi esteso alla zona circostante. Erano intervenuti i vigili del fuoco e successivamente il Corpo forestale, che aveva immediatamente avviato le indagini. Attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona è stato possibile individuare due uomini che, poco prima dell’incendio, si muovevano a piedi nelle vicinanze. Le immagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire anche gli spostamenti di alcuni veicoli presenti nella zona, tra questi anche uno riconducibile a Desogus.

Gli accertamenti

Secondo l’ipotesi accusatoria accolta dal giudice delle indagini preliminari Ermengarda Ferrarese, l’agricoltore avrebbe avuto un ruolo nell’incendio, insieme ad altre persone. Il movente sarebbe legato a una serie di attività di caccia di frodo al cinghiale. Le conversazioni intercettate tra agosto e settembre 2025, secondo il Gip, mostrerebbero Desogus e altri soggetti organizzare vere e proprie battute di caccia, discutendo di fucili, munizioni, luoghi dove andare e animali abbattuti.

Il presunto movente

Secondo l’ordinanza, il forestale avrebbe scoperto l’attività di caccia abusiva, sequestrando anche un fucile alla compagnia di Desogus nel dicembre 2024. Le battute di caccia grossa illecita sarebbero state fatte a Porto Pino-Sant’Anna Arresi, Villapeciosa, Decimomannu e in altre località, con l’abbattimenti di più cinghiali. Desogus, difeso dall’avvocato Riccardo Floris, sarà interrogato oggi dal Gip Ferrarese alla presenza anche del pubblico ministero Guido Pani.

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