Ilva e Santa Teresa, tutto rimandato 

Ilvamaddalena 1

Santa Teresa 1

Ilvamaddalena (4-3-3) : Macchi; Tessaro, Contucci, Lima, Moretti; Izzillo (Carlucci 25’ st), Animobono (Solinas 29’ st), Vrdoljak; Casazza, Souare (Bevilacqua 11’ st), De Cenco (Galic 20’ st). In panchina Ceppi, Galiano, Bravoco, Parravano, Achab. Allenatore Favarin.

Santa Teresa Gallura (3-5-2) : Pedelacq; Minnelli, Arca, Braga; Arbus, Canu (Laurent 13’ st) Delvecchio, Generoso (Aiana 17’ st), Djedje (Campus 38’ st); Siamparelli (Alluttu 35’ st), Salvi Costa. In panchina Pileri, Saiu, Secci, Norcia, Gavagni. Allenatore Levacovich.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : pt 8’ Braga, 19’ (a) Delvecchio.

Note : ammoniti, Djedje, Canu, Aiana, Carlucci.

LA MADDALENA. L’andata degli ottavi di Coppa Italia tra Ilva e Santa Teresa finisce in parità e parte in salita per i maddalenini. Su angolo gli ospiti passano in vantaggio con Braga all’8’. I padroni di casa pareggiano al 19’ su corner: la traiettoria beffa la difesa e provoca l’autorete di Delvecchio. Al 3’ della ripresa Izzillo colpisce la traversa con un tiro da fuori area. L’occasione più grossa capita nel finale ad Arbus del Santa Teresa, col salvataggio di Carlucci sulla linea di porta.

RIPRODUZIONE RISERVATA