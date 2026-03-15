Ilary Blasi: «Curiosa e scanzonata ritorno al Grande Fratello Vip» 

Otto anni dopo Ilary Blasi torna alla conduzione del Grande Fratello Vip, da domani in prima serata su Canale 5, una nuova edizione diversa del reality prodotto da Endemol Shine Italy come forse è lei dopo tutto questo tempo e tante esperienze vissute. Con quale spirito torna a questa conduzione, in cosa si sente diversa? Del resto per lei e per il mondo sono cambiate molte cose.

Lo spirito

«Sicuramente con meno incoscienza - dice Ilary Blasi a - e con molta più esperienza. Non mi sento diversa, mi sento sempre uguale: la solita Ilary scanzonata (ride)». In un momento di guerra e di difficoltà internazionale, pensa che questo peserà in qualche modo nella sua conduzione, per un programma ovviamente leggero che forse aiuta a pensare ad altro? «Proprio alla luce del momento storico molto pesante e triste - spiega la conduttrice - credo che questo tipo di programmi aiutino la gente a staccare e cercare di divertirsi. Di fatto, l’intrattenimento serve a questo».

La squadra

In studio con lei ci saranno Cesara Buonamici e la novità Selvaggia Lucarelli, questo la preoccupa o si sente sollevata, la parte critica tocca a loro? '«Sono molto felice e mi sento super sollevata proprio perché sono sicura che mi daranno una grandissima mano, mi potrò appoggiare a loro e avranno sempre la risposta pronta. Sono felice che siano tutte donne e quindi ben vengano'». Quali sono le novità di questa edizione e quali vorrebbe portare? ''Innanzitutto, è partito prima: quattro concorrenti sono già in entrati. In più il pubblico sarà chiamato a interagire molto sulle dinamiche della Casa e le altre le scopriremo insieme durante il programma'». Tra le novità di questa stagione c’è infatti l’Open House: venerdì 13 marzo la Casa ha aperto in anticipo accogliendo Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, primi concorrenti a esplorare gli spazi della nuova Casa e a sperimentare le prime dinamiche di convivenza prima della partenza ufficiale del reality. Al centro del programma ci saranno 16 concorrenti pronti a vivere l'esperienza nella Casa e a contendersi il montepremi finale. Oltre ai protagonisti dell'Open House, la Porta Rossa si aprirà anche per Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. Pensa che sia ancora attuale un programma come il Grande fratello Vip? E se sì (come immagino) perché? «Il Grande Fratello Vip è un reality e reality significa realtà. La realtà, per me, è sempre attuale». Come vive l'esperienza di sua figlia Chanel a Pechino Express? Lo farebbe un programma insieme a lei? «Ero molto curiosa di vederla, perché i figli, una volta che escono di casa, sono diversi da come li conosciamo. No, non credo che farò un programma con lei'». Qual è il programma che avrebbe sempre voluto fare e che rimane nei suoi sogni? «Ho fatto due reality, diversi programmi musicali e quindi... forse un game!».

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