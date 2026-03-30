VaiOnline
Sorgono.
31 marzo 2026 alle 00:19

Il vino degli studenti premiato in Trentino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prestigioso riconoscimento per l’istituto agrario di Sorgono alla manifestazione nazionale “Bacco e Minerva”, ospitata quest’anno dall’Agrario di San Michele all’Adige e dalla Fondazione Mach. Il vino rosso fermo Ischente - Mandrolisai Doc 2024, presentato al concorso, prodotto nella cantina didattica della scuola, si è classificato al secondo posto tra 17 Doc provenienti da tutta Italia. «Ischente - fa sapere la responsabile della scuola Maristella Zedde - nasce dal lavoro degli studenti, coinvolti in tutte le fasi produttive, dalla gestione del vigneto alla vinificazione fino al confezionamento, con la decisiva supervisione tecnico scientifica di Agris con il lavoro dell’enologo ricercatore Luca Demelas in collaborazione con docenti e personale tecnico e grazie alle avanzate tecnologie della cantina scolastica».

Il riconoscimento assume ancora più valore perché ottenuto in Trentino, territorio dominato da bianchi e spumanti. A ritirare il premio, la delegazione dell’istituto che ha vissuto un’importante esperienza di confronto e crescita professionale, composta dalle studentesse Giorgia Demuru e Arianna Pili, dalle docenti Maria Cristina Scottu e Maristella Zedde e da Monica Murgia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I progetti off shore minacciano la costa del principale centro turistico del Sarrabus

Eolico, non ci sono regole: «Il Governo batta un colpo»

Luca Dessì, primo cittadino di Villasimius, attacca: «Siamo soli contro tutti ma faremo la nostra parte» 
Lo. Pi.
Governo

Meloni al lavoro, l’ipotesi del rimpasto

Sul tavolo legge elettorale, analisi della sconfitta referendaria e caro-energia 
Il caso

Progetta una strage a scuola a Pescara: 17enne arrestato

Inchiesta in quattro regioni, coinvolti altri sette minorenni 
La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas»

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 
Francesco Pinna