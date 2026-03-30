Il vino degli studenti premiato in Trentino 

Prestigioso riconoscimento per l’istituto agrario di Sorgono alla manifestazione nazionale “Bacco e Minerva”, ospitata quest’anno dall’Agrario di San Michele all’Adige e dalla Fondazione Mach. Il vino rosso fermo Ischente - Mandrolisai Doc 2024, presentato al concorso, prodotto nella cantina didattica della scuola, si è classificato al secondo posto tra 17 Doc provenienti da tutta Italia. «Ischente - fa sapere la responsabile della scuola Maristella Zedde - nasce dal lavoro degli studenti, coinvolti in tutte le fasi produttive, dalla gestione del vigneto alla vinificazione fino al confezionamento, con la decisiva supervisione tecnico scientifica di Agris con il lavoro dell’enologo ricercatore Luca Demelas in collaborazione con docenti e personale tecnico e grazie alle avanzate tecnologie della cantina scolastica».

Il riconoscimento assume ancora più valore perché ottenuto in Trentino, territorio dominato da bianchi e spumanti. A ritirare il premio, la delegazione dell’istituto che ha vissuto un’importante esperienza di confronto e crescita professionale, composta dalle studentesse Giorgia Demuru e Arianna Pili, dalle docenti Maria Cristina Scottu e Maristella Zedde e da Monica Murgia.

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