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All’Is Casas.
31 agosto 2026 alle 01:40

Il villasimius ci crede, l’iglesias si salva all’87’ 

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Villasimius 1

Iglesias 1

Villasimius (4-2-3-1) : Idrissi, Aime, Loi, Serra, Orrù, Hundt, Marigosu, Scioni, Muscas (31’ pt Vinci), Porcheddu (39’ st Spinola), Mura. In panchina Fantini, Ornano, Garau, Marras, Cogoni, Piga, Gasmi. Allenatore Federico Cocco.

Iglesias (3-5-2) : Daga, Arzu, F. Dominguez, S. Dominguez, Montisci (26’ st Santos Liberato Dimitri), Piras (9’ st Crivellaro), Beugrè, Floris (22’ st Figus), Rodrigues, Mancini, A. Leroux. In panchina Bonifacio, R. Leroux, Lambroni, Corsini, Pitzeri, Figus, Tiddia. Allenatore Daniele Porcu.

Arbitro : Nicolò D’Elia di Cagliari.

Reti : st 4’ Serra, 42’ Figus.

Villasimius. All’Is Casas pareggio tra Villasimius e Iglesias nella partita di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Succede tutto nella ripresa, con i padroni di casa in vantaggio in avvio grazie a un eurogol di Nicola Serra e raggiunti a 3’ dallo scadere da Fabio Figus, classe 2009. Una partita piacevole, tra squadre ancora in rodaggio ma ben messe in campo dai rispettivi tecnici, Federico Cocco e Daniele Porcu, entrambi esordienti nella categoria.

La qualificazione è rimandata alla partita di ritorno, in programma domenica. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. In avvio di ripresa la squadra di casa passa in vantaggio con un gran tiro da venticinque metri di Nicola Serra: la palla s’infila sotto l’incrocio, alle spalle dell’incolpevole Daga. L’Iglesias non si disunisce e, dopo aver sfiorato il pareggio con l’ex Beugrè, lo trova a tre minuti dallo scadere: discesa sulla fascia di Santiago Dominguez, che serve l’accorrente Figus, e il promettente fuori quota batte Idrissi. Nel finale il punteggio non cambia e l’1-1 fotografa l’equilibrio visto in campo, rinviando ogni verdetto ai novanta minuti di Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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