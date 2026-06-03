VaiOnline
Il viaggio apostolico.
04 giugno 2026 alle 00:45

Il tributo del Papa ai migranti morti nel molo della vergogna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Sarà uno dei momenti più iconici del prossimo viaggio in Spagna e Canarie di Papa Leone da domani al 12 giugno: a Las Palmas, nel porto di Arguineguin, Prevost compirà un forte atto di commemorazione dei migranti morti sui barconi della rotta atlantica, recandosi al “Molo della vergogna”, in spagnolo “muelle de la vergüenza”. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei sopravvissuti, il Pontefice deporrà una corona di fiori intrecciati proprio a simboleggiare quella catena umana che alle Canarie, appena 8 isole più vicine all’Africa che alla penisola iberica, nonostante le tantissime difficoltà, si è formata dal basso, a partire dalla Caritas locale, «per non voltarci dall’altra parte» come ha spiegato Caya Suarez Ortega, Segretaria generale della Caritas diocesana delle Canarie, incontrando la stampa alla vigilia del viaggio. Ogni fiore ricorderà una vita spezzata nei flutti di quel mare impetuoso. «Ogni fiore» sarà dedicato a ciascuna persona «degna di vivere una vita pienamente umana».

Se la crisi umanitaria del 2020 quando circa 3 mila persone furono trattenute in condizioni disumane al «molo della vergogna» prima che il governo, che le aveva trattenute in un’area progettata per 400 persone, cedesse alle pressione di realtà proprio come Caritas per attivare una più adeguata struttura di accoglienza è alle spalle, non lo è il dramma dei migranti. «La rotta atlantica - spiega Suarez - è la più mortifera, a causa delle lunghe distanze e delle correnti. Dal 2020 oltre 19.000 persone sono morte nel tentativo di raggiungere le Isole Canarie a causa delle basse temperature, delle correnti pericolose e dei forti venti alisei. È una rotta che porta migranti dall’Africa, principalmente da Senegal, Mauritania e Mali». Da considerare anche che il 24% della popolazione delle Canarie è formata da immigrati, anche del Sudamerica con comunità dal Venezuela, dalla Colombia, da Cuba. Solo nel 2025, inoltre, delle oltre 3.000 persone morte nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare, 1.906 hanno perso la vita. Tra queste, 437 bambini e 192 donne. «Il Papa - spiega Suarez - viene per incontrare i sopravvissuti e sollecitare le istituzioni nel segno del motto stesso del viaggio “Alzar la mirada”, cioè alzare lo sguardo a Gesù che è rispecchiato nel volto del prossimo, di questi fratelli migranti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incendi

Fuoco e vento a Elmas, chiusa la 130

l Saiu, Serreli
Viabilità

Gli scavi di Terna strozzano la litoranea per Villasimius

Deroga al blocco estivo solo per le opere legate al Tyrrhenian Link Un’ora a passo d’uomo per andare da Mari Pintau a Margine Rosso 
Giorgia Daga
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Nel resto dell’Isola.

Gallura e Nuorese, caos nelle arterie verso il mare

Tania Careddu Gianfranco Locci
amministrative 2026

Il veterano di Sanluri sfidato dalla preside all’esordio in politica

Urpi a caccia del terzo mandato Fenu: «Alleanza con i giovani» 
Luigi Almiento
Regione

Tassa d’imbarco, 3 milioni per l’azzeramento

Il piano della maggioranza dopo gli attriti con Ryanair: taglio del balzello solo per i mesi invernali 
Roberto Murgia
Il blitz in Sardegna

Sinner mette su casa a Porto Raphael, regno della discrezione

Il campione sta costruendo una villa in uno dei punti più belli del villaggio 
Andrea Busia
Il caso

Grazia a Minetti, dalla Procura nuovo via libera

«Infondati i pezzi del Fatto» I legali: chiederemo i danni 