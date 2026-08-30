il tortolì scappa, il lanusei rimonta: derby spettacolo 

Tortolì 4

Lanusei 4

Tortolì (3-5-2) : Krolczyk, Serra, Ales, Scano (36’ st Thiam); Sulis, S. Loi (32’ st Cadoni), Conti, Scarafoni, Faye (21’ st Nocco); Lezcano (50’ st Corrias), Menseguez (32’ st Mastropietro). In panchina Bracaglia, Trebisonda, Thiobane, M. Lobina. Allenatore Cossu.

Lanusei (4-2-3-1) : Gilli, Bergamo (18’ st Bah), Carraro, Manca, Pedditzi; Civile, Caddeo; Fe. Usai (47’ st R. Doratiotto), Munua, E. Loi; Campana. In panchina Fr. Usai, Mameli, Murino, Paderi, Marchetta, G. Lobina, Doneddu. Allenatore Filippi.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : pt 4’ Fe. Usai (r), 33’ Menseguez, 44’ Ales, 48’ Fayè; st 6’ Fe. Usai (r), 34’ Lezcano, 43’, 51’ Campana.

Note : espulsi E. Loi, Serra; ammoniti Civile, S. Loi, Carraro, Conti; spettatori 400.

Tortolì. La voglia irresistibile di calcio (e di derby) porta al Fra Locci 400 persone. I ventidue in campo hanno pietà di loro, che votano per patire il caldo in alternativa al mare, e regalano otto gol.

Gol e spettacolo

Pronti via e Fayè tocca la palla con la mano: è rigore. Dal dischetto (4’) Federico Usai la sblocca. Gli avversari sembrano avere gambe più leggere, il Tortolì paga la pesantezza della preparazione. L’unico ispirato, Bruno conti jr, ci prova ma non va oltre una punizione smirata. Poi il cronometro scorre e aumentano le certezze dei rossoblù. Al 33’ Menseguez illumina una gara fin qui anonima con un tocco sotto, in area, che vale l’1-1. In chiusura di tempo Fayè si prende la scena: dal suo destro (deviato da Gilli) nasce l’angolo, battuto da Conti, che Ales devia di petto sotto l’incrocio, poi lo stesso Fayè si esibisce (48’) in una rovesciata a 5 metri dalla porta che beffa Gilli.

La ripresa

Gli effetti speciali continuano. Al 6’ altro rigore per il Lanusei, con Federico Usai che accorcia sebbene Krolczyk battezzi l’angolo. Gli ospiti si complicano la vita: al 24’ rosso a Enrico Loi (già ammonito) per una scorrettezza a gioco fermo. Gesto pagato a caro prezzo: al 34’ l’argentino Lezcano, ex Ulassai, calcia al volo di sinistro e insacca sotto l’incrocio per il 4-2. Mastropietro (41’) può far lievitare il tabellino ma spreca. Cosa che, dopo 2’, non fa Campana, abile di testa a bucare Krolczyk. Al 90’ anche il Tortolì resta in dieci per l’espulsione di capitan Serra. Fine dei fuochi d’artificio? No: Campana è letale davanti alla porta e rimanda il discorso qualificazione a domenica.

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