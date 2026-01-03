VaiOnline
Il concerto.
03 gennaio 2026 alle 01:00

Il tenore Dave Monaco e la magia dell’opera 

Il nuovo anno prende il via a Sassari nel segno dell’eccellenza lirica internazionale. Oggi alle 20, Ars Aurelia accoglie al Teatro Civico il tenore Dave Monaco per il primo concerto dopo il suo trionfo a “Operalia 2025”. Sarà l’evento apripista del tour che nei prossimi mesi porterà Dave sui palcoscenici dei teatri più prestigiosi del mondo.

Lo scorso ottobre, infatti, al concorso lirico fondato e diretto da Plácido Domingo, Monaco ha vinto il Terzo premio e il Premio speciale del Ministero della Cultura bulgaro, riportando un italiano su quel podio prestigioso dopo quasi dieci anni. E ora ha scelto Sassari per il suo primo recital, un primato che posiziona la città sarda come punto di riferimento per la cultura musicale.

Dave Monaco oggi è considerato una delle stelle più brillanti nel panorama dell’opera lirica. Il pubblico di Palazzo di Città avrà il privilegio di ascoltarlo in un repertorio pensato per esaltarne le doti tecniche e la capacità interpretativa. «Ho scelto un programma che, partendo dalle suggestioni classiche dell’Orfeo di Gluck arriva a due arie emblematiche di Donizetti, “Una furtiva lagrima” e “Ah mes amis”, senza tralasciare Mozart e il mio caro Rossini», ha affermato Monaco. «Farò un’incursione nell’opera L’Arlesiana e addirittura nella zarzuela, in omaggio al recente podio di “Operalia”». Ad accompagnarlo al pianoforte il maestro sassarese Marco Schirru. È possibile prenotare il proprio posto sulla piattaforma online Boxol o nei punti vendita delle Messaggerie Sarde e Le Ragazze Terribili.

