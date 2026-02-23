Il sindaco Zedda accoglie in Municipio il nuovo direttore regionale dell’Inps 

Incontro istituzionale a Palazzo Bacaredda per il nuovo direttore regionale dell’Inps, Edoardo Varano, appena nominato. Ieri mattina è stato ricevuto dal sindaco Massimo Zedda, per proseguire nel segno della continuità istituzionale il rapporto tra il Comune di Cagliari e l’Istituto nazionale di previdenza sociale.
Varano, subentrato all’inizio del 2026 a Francesco Ciro Di Bernardo, porta con sé un bagaglio di esperienza maturato ai vertici dell’Istituto: già direttore centrale vicario della Direzione centrale pensioni e successivamente della Direzione centrale entrate, conosce da vicino le dinamiche amministrative, le politiche sociali e i rapporti con i diversi soggetti coinvolti. Competenze che, ora, potrà mettere al servizio della realtà sarda.
L’incontro di ieri a Palazzo Bacaredda si è svolto in un clima di collaborazione, confermando la volontà reciproca di rafforzare il dialogo per il benessere dei cittadini.
