Il sindaco Pala ufficializza la nuova Giunta comunale 

La nuova giunta comunale di Guspini ha preso forma. Il sindaco Marco Pala ha ufficializzato la composizione della squadra di governo, assegnando le deleghe ai cinque assessori che lo affiancheranno nel corso della consiliatura. Il 23 giugno, alle 18, ci sarà l’insediamento del nuovo consiglio comunale.

Simona Lobina, è la nuova vicesindaca, con delega a Politiche sociali e sanitarie, Pubblica istruzione e Rapporti con enti terzi; Francesco Sanna seguirà Decoro urbano, Politiche ambientali, Agricoltura e Sviluppo locale; Miriam Floris, delegata a Cultura, Beni culturali, Turismo, Artigianato ed Eventi; Federico Pilloni ha la delega a Opere pubbliche, Patrimonio, Edilizia, Attività produttive, Commercio, Comunicazione e Innovazione tecnologica; Giorgia Massa, viene confermata nell'esecutivo e si occuperà di Sport, Politiche giovanili, Politiche energetiche e Pari opportunità. Il sindaco si tiene le deleghe a Urbanistica, Bilancio e Personale.

Impegno

«Ciascun assessorato verrà affiancato da un consigliere comunale che disporrà di una delega specifica, funzionale all'assessorato di riferimento», puntualizza Pala, che considera la nuova giunta come espressione di un «giusto equilibrio di esperienza e competenza che possa far procedere i lavori già in corso ma al contempo garantire un reale cambiamento nei metodi e nelle modalità di coinvolgimento e partecipazione. Il come si fanno le cose deve avere un ruolo fondamentale tanto quanto quello che si fa».

Quella presentata dal primo cittadino è, tuttavia, una delle squadre più giovani della storia amministrativa recente di Guspini. Lo stesso Pala, insieme a Floris e Pilloni, siede per la prima volta in Consiglio comunale. Lobina porta invece in dote l’esperienza maturata come consigliera e vicepresidente della Provincia, pur non avendo mai ricoperto incarichi di giunta. Sanna, infine, torna nell’esecutivo dopo aver già svolto il ruolo di assessore fino al 2003.

Le prime voci

«Crediamo nella cultura come motore di coesione sociale, partecipazione e crescita della comunità», afferma Floris, annunciando l’intenzione di valorizzare patrimonio culturale, tradizioni e artigianato locale attraverso una programmazione condivisa con associazioni e comuni vicini. Giorgia Massa ringrazia il sindaco per la fiducia ricevuta: «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di lavorare per una comunità sempre più inclusiva e partecipativa. Lo sport rappresenta uno strumento di crescita e aggregazione, mentre le pari opportunità sono un valore fondamentale per garantire a tutti le stesse possibilità di realizzazione».

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