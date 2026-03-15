Il risveglio dell’Atletico dopo la vittoria sul Cus «Più vicini alla salvezza» 

Sorridono Pirri e Atletico Cagliari tra le formazioni cagliaritane impegnate nel girone A di Promozione. La squadra di Carlo Saba si è aggiudicata il derby contro il Cus Cagliari. Il Pirri, invece, ha vinto lo scontro diretto in trasferta contro lo Jerzu.

Il balzo

Tre punti d’oro per l’Atletico Cagliari, balzato a quota 36, a nove lunghezze dalla zona playout. Dopo quattro sconfitte di fila è arrivata una vittoria preziosissima. «Tre punti importantissimi», dice il tecnico dell’Atletico, Carlo Saba, «che ci permettono di avere una posizione più tranquilla rispetto a qualche settimana fa. Per raggiungere l’obiettivo della salvezza servono ancora cinque punti. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, considerato che nelle prime sei partite avevamo un solo punto. Ora siamo a più nove dalla linea rossa, con una media da playoff dopo l’avvio di stagione non positivo». Il tecnico analizza anche il derby: «Contro il Cus è stata una partita equilibrata. Siamo stati fortunati perché i cussini hanno fallito un rigore nel recupero. Non lo eravamo stati nelle precedenti gare con Ovodda, Castiadas e Jerzu, dove non meritavamo di perdere». Saba sottolinea anche il valore del gruppo: «La nostra è una rosa giovanissima. Abbiamo pochi elementi esperti: il capitano Littera e Aretina. Poi ci sono Sanna e Vacca, ma sono comunque giovani. L’età media è di ventuno anni. Stiamo davvero facendo qualcosa di straordinario».

Si inguaia invece il Cus Cagliari che, dopo due risultati utili, cede nel delicatissimo derby. La zona playout resta a cinque punti di distanza. «I cussini hanno tutte le carte in regola per salvarsi», chiude Saba.

Positivo anche lo scatto del Pirri, che si è aggiudicato lo scontro diretto con lo Jerzu. I rossoblù, dopo tre turni, hanno ritrovato il successo lontano da casa, mentre tra le mura amiche la vittoria manca addirittura dal 19 ottobre scorso: finora resta l’unica, quella della settima giornata (3-1 con l’Ovodda). La squadra pirrese ha agganciato proprio lo Jerzu in quintultima posizione. «È la vittoria di un gruppo», dice il direttore sportivo Stefano Saba, «che non molla mai».

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