Il restyling della palestra dopo i lavori a Is Arenas 

Bisognerà attendere la chiusura dei cantieri del compendio sportivo di Is Arenas per vedere la riqualificazione del pallone-palestra Valery Melis, completamente devastato dal vento e dagli atti vandalici che si sono succeduti negli ultimi anni.

La sua sorte sembrava incerta invece adesso è sicuro che anche il pallone dedicato al giovane caporalmaggiore morto per una grave malattia contratta al ritorno da una missione in Kosovo, sarà tra qualche tempo di nuovo a disposizione degli atleti quartesi, costretti invece a migrare in altri centri del hinterland per le gare e gli allenamenti.

Prima però ci sono da portare a termine i lavori allo stadio di Is Arenas: in dirittura di arrivo quelli per la sistemazione degli spogliatoi e della casa del custode, si passerà dopo alle gradinate, al manto erboso e alla pista di atletica, che andrà completamente rifatta, inagibile e inutilizzabile dall’epoca della breve avventura del Cagliari nello stadio quartese. E da allora la società della Tespiense è stata costretta a migrare a Cagliari.

Da qualche settimana è stata resa agibile anche la palestra di via Monsignor Angioni così come sono già stati riqualificati e affidati alle società sportive cittadine i palloni di via San Francesco e di via Delle Baronie. Sono invece in corso i lavori per la riqualificazione e il recupero del pattinodromo a Sa Forada. Prima erano state riaperte le palestre di via Inghilterra, via Perdalonga, via Firenze, via Bach, via Is Pardinas, via Turati e il campo esterno di via Nasturzi. (g. da.)

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