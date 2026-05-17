Il resto del gruppo rientrato in Italia: «Stanchi e provati» 

Sono atterrati ieri a Malpensa dopo un volo di oltre nove ore gli altri italiani che erano a bordo della nave safari “Duke of York” nelle acque di Alimathà. «Siamo molto provati, stanchi», hanno raccontato alcuni.

Sul piano investigativo è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Roma per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze dei superstiti e analizzando dispositivi e materiali utili a chiarire le ore precedenti all’immersione. Le autorità valuteranno inoltre eventuali irregolarità legate alla profondità raggiunta, oltre i limiti consentiti dalle normative locali salvo specifiche autorizzazioni.

Parallelamente proseguono le verifiche su autorizzazioni, attrezzature e procedure di sicurezza adottate durante la crociera, anche attraverso eventuali rogatorie internazionali. Il ministero del Turismo maldiviano ha intanto revocato la licenza alla nave safari “Duke of York”, segnale della gravità dell’accaduto.

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