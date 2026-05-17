VaiOnline
Viaggio.
18 maggio 2026 alle 00:51

Il resto del gruppo rientrato in Italia: «Stanchi e provati» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono atterrati ieri a Malpensa dopo un volo di oltre nove ore gli altri italiani che erano a bordo della nave safari “Duke of York” nelle acque di Alimathà. «Siamo molto provati, stanchi», hanno raccontato alcuni.

Sul piano investigativo è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Roma per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze dei superstiti e analizzando dispositivi e materiali utili a chiarire le ore precedenti all’immersione. Le autorità valuteranno inoltre eventuali irregolarità legate alla profondità raggiunta, oltre i limiti consentiti dalle normative locali salvo specifiche autorizzazioni.

Parallelamente proseguono le verifiche su autorizzazioni, attrezzature e procedure di sicurezza adottate durante la crociera, anche attraverso eventuali rogatorie internazionali. Il ministero del Turismo maldiviano ha intanto revocato la licenza alla nave safari “Duke of York”, segnale della gravità dell’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La salvezza.

Il Cagliari si tiene stretta la Serie A

Battuto il Torino (2-1) con i gol di Esposito e Mina, alla Unipol Domus esplode la gioia dei tifosi 
l Nello sport
Regione

«Consiglieri e assessori siano più presenti»

Troppe riunioni saltate per mancanza del numero legale: la strigliata di Comandini 
Francesco Pinna
La Cavalcata

Abiti e maschere, la memoria di un popolo

A Sassari 67 gruppi e duemila figuranti, il successo di Mamuthones e Turpos 
Emanuele Floris
Cronaca

Esplode un petardo: tifoso perde le dita della mano sinistra

A Villasalto incidente durante la festa per la promozione della squadra 
Salvatore Montisci Francesco Pintore