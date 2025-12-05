Il questore: no alle ronde di Forza Nuova, c’è rischio di scontri con Rete antifascista 

Roma. Nella Capitale arriva lo stop alle ronde di Forza Nuova. Il questore Roberto Massucci ha vietato lo svolgimento della manifestazione del movimento di estrema destra, prevista per oggi a Torpignattara nel parco Giordano Sangalli, dove si terrà invece il contro-presidio della Rete antifascista. Il diniego a Forza Nuova è arrivato per la tempistica con cui è stato richiesto il permesso. La comunicazione ufficiale è stata inviata solo diverse ore dopo la pubblicazione della locandina sui social network. «I tempi della formalizzazione si sono rivelati tardivi - ha spiegato - in quanto successivi a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al Movimento Forza Nuova». E per l’ordine pubblico «i termini proposti da Forza Nuova, anche in ragione della richiamata contrapposizione ideologica, risultano incompatibili rispetto alla coesistenza delle due manifestazioni».

