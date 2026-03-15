Il Quartu sogna Coppa e serie B 

La vittoria della Coppa Italia regionale, conquistata lo scorso gennaio, ha rappresentato un momento importante per il progetto del futsal femminile del Quartu. Un successo che ha rafforzato la volontà della società di continuare a investire nel settore e di puntare sulla crescita del movimento.

A commentare il percorso della squadra è il presidente Fabrizio Righetto: «La vittoria della Coppa Italia regionale ha consolidato la determinazione della società di dedicarsi al settore femminile. L’entusiasmo, la passione e la dedizione delle ragazze ci hanno conquistato e convinto».

La forza

Tra i punti di forza della squadra c’è l’unione del gruppo, un aspetto costruito con attenzione anche durante la fase di mercato. «Il punto di forza di questa squadra è l’unione», spiega Righetto. «Un’unione non casuale: il mercato è stato affrontato tenendo conto non solo della preparazione di ognuna delle giocatrici ma anche del lato personale. Abbiamo selezionato, oltre che atlete prestanti, ragazze di carattere».

Il futuro

Ora lo sguardo è rivolto alle finali nazionali di Coppa in programma ad aprile. «Le fasi nazionali verranno affrontate con concentrazione e attenzione al lato tecnico. Ci presenteremo consapevoli di poter centrare l’obiettivo: conquistare, oltre alla Coppa, anche la Serie B». Il Quartu infatti è al primo posto nel torneo regionale di C: una sfida con il Decimoputzu, staccato di tre punti.

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