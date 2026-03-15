Il Quartu sfiora la rimonta 

Sfuma sul più bello la rimonta del Quartu nella trasferta contro l’Avis Isola. I rossobianchi cedono 5-4 al termine di una gara ricca di emozioni, rinviando il discorso salvezza all’ultima giornata della regular season. Gli uomini di coach Petruso dovranno ora giocarsi tutto nel prossimo impegno casalingo contro il Futsal Villorba al PalaBeethoven, dove sarà fondamentale conquistare punti per sperare di evitare i playout.

Lo svantaggio

La gara si apre con un Quartu intraprendente che prova subito a prendere in mano il gioco. Guti e Serginho vanno vicini al vantaggio, ma Tropiano si oppone con attenzione. Dall’altra parte Corsini chiama Cara alla parata prima di trovare la conclusione vincente dalla distanza al 3’, che vale l’1-0 per i padroni di casa. Il ritmo resta alto e le occasioni si susseguono, complice anche il campo dalle dimensioni ridotte. Morrone colpisce un palo e poco dopo, all’8’, arriva il raddoppio con Garlisi, libero al secondo palo su schema di punizione. Il Quartu reagisce subito e accorcia con Siddi, bravo a sfruttare una palla recuperata in fase offensiva. I sardi spingono alla ricerca del pari, ma a metà frazione arriva il 3-1 firmato da Bodo tra le proteste per un presunto fallo di mano non ravvisato. Nel finale di tempo Garlisi trova ancora il gol con una deviazione che sorprende Cara e manda le squadre al riposo sul 4-1.

La grinta

Nella ripresa il Quartu rientra con determinazione e dopo pochi istanti Guti accorcia con un diagonale per il 4-2. Siddi colpisce poi una clamorosa traversa. L’Avis Isola risponde con Morrone su schema d’angolo per il 5-2. Nel finale i rossobianchi tentano il tutto per tutto con il “power play” e riaprono la gara con le reti di Siddi e Sau, senza però completare la rimonta. Ora tutto si deciderà nell’ultima giornata contro il Futsal Villorba.

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