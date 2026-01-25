Il premio Angelo Aru a ricercatori e imprese  

Un premio dedicato ad Angelo Aru, che è stato uno stimato geopodologo e docente dell’Università di Cagliari: la terza edizione dell’iniziativa “Verso una Sardegna circolare” è stata organizzata dal Rotary Club Cagliari. A ottenere il riconoscimento, come deciso dalla commissione composta da Giovanni Barrocu, Stefano Barra, Michele Rossetti e Giovanni Soffietti, è stato assegnato a Shawkat Basel Mostafa Hassan, nella categoria giovani ricercatori, e all’Accademia Olearia, operante nella filiera agroalimentare nata ad Alghero, per le imprese agricole e industriali.

Il premio era rivolto a ricercatori, professionisti, istituzioni di ricerca applicata, enti locale e imprese che negli anni 2022-2025 abbiano sviluppato e pubblicato studi e progetti, come si legge nel comunicato di presentazione, di «significativa rilevanza nell’ambito della sostenibilità ambientale che siano stati realizzati o abbiano anche solo ottenuto l’approvazione e l’autorizzazione, per interventi di uso, conservazione e valorizzazione del suolo, del paesaggio e della biodiversità, riduzione dei rifiuti, uso efficiente dei materiali di scarto e per la gestione razionale dell’ambiente e del territorio».

Aru, uomo di scienza di fama internazionale, è stato l’autentico padre della Pedologia in Sardegna. Nella sua lunga carriera ha avuto quasi un migliaio di studenti che ha avviato alla professione non limitata ma aperta a tutte le altre discipline interessate alla pianificazione territoriale. Il premio doveva essere assegnato a due categorie: una quella dei giovani laureandi (under 25), laureati (under 30) e ricercatori (under 35). La seconda per enti locali, imprese ed enti di ricerca.

