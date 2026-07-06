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07 luglio 2026 alle 00:49

Il “Piano sosta” prosegue: strisce blu in via Bizet 

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È stato completato il rifacimento delle strisce blu nelle aree in cui erano ormai completamente invisibili per via dell’usura. È il caso ad esempio di via Bizet, piazza Marcora e del primo tratto di via Dante. Il programma di rifacimento delle strisce rientra nel nuovo piano della sosta in mano ad Abaco e Municipia, che prevede appunto nuovi parcometri, pannelli luminosi e segnaletica rinnovata. Completata anche la sistemazione dei sensori che sono necessari proprio per i pannelli luminosi che in certe zone indicheranno il numero di parcheggi liberi. Restano uguali il numero degli stalli, le tariffe e gli abbonamenti per i residenti. Le strisce blu distribuite nel centro urbano sono in tutto 1.029. 419 sono invece gli stalli stagionali divisi tra Poetto e la costa e che sono attivi dal 1 giugno al 3 settembre. La maggiore concentrazione di strisce blu si ha in piazza Venezia, dietro il Comune, dove i parcheggi a pagamento sono 59. Segue via Bizet, dietro il poliambulatorio Asl dove ci si ferma a 56. La tariffe vanno da 50 centesimi a un euro nelle strade a più alta densità di traffico come viale Colombo, via Marconi e via Porcu. Per quanto riguarda invece i parcheggi stagionali si paga un euro all’ora, oppure 3 euro per mezza giornata (9-13 o 13-18) e 5 euro per una giornata intera (9-18). Al Poetto i parcheggi blu sono poco meno di 150, 121 a Margine Rosso tra le vie Ponente, Levante, Scirocco e Melibodes e 142 a Kal’e Moru tra via Sirio e via Antares.

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