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La Fiera.
03 settembre 2026 alle 00:22

Il Pecorino romano a Melbourne 

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Il Pecorino romano dop punta sul mercato australiano, a Melbourne, in occasione di Fine Food Australia, la principale manifestazione dell'emisfero australe dedicata alla ristorazione, all'ospitalità e al retail alimentare, in corso in questi giorni. Il Consorzio di tutela del Pecorino romano è presente con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza della dop e sviluppare nuove opportunità commerciali in un territorio considerato strategico per l'agroalimentare italiano.
«L'Australia rappresenta un mercato di grande interesse per il Pecorino romano, sia per l'apprezzamento verso i prodotti italiani sia per le prospettive di crescita che offre nell'area Asia-Pacifico», dice il presidente del Consorzio, Gianni Maoddi. «Essere presenti a Fine Food Australia significa incontrare direttamente buyer, importatori e operatori della ristorazione e portare il valore della nostra dop a un pubblico molto vasto. L'internazionalizzazione è una delle direttrici sulle quali continueremo a investire per sostenere la crescita della filiera, insieme all’esplorazione di nuovi mercati, fondamentale soprattutto in questo momento di incertezza dovuto ai dazi Usa».

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